Дольщики ЖК «Дуброва Парк-2» продолжают бороться за свои квартиры. Получение жилья под вопросом. Позади встречи с областной властью и прокурорами. Теперь участники долевого строительства

Дольщики ЖК «Дуброва Парк-2» продолжают бороться за свои квартиры. Получение жилья под вопросом. Позади встречи с областной властью и прокурорами. Теперь участники долевого строительства пытаются решить свои проблемы через приемную президента. Что говорят в столице? Мария Бирюкова, дольщица ЖК “Дуброва Парк-2” – Инициативная группа четвертого корпуса была вынуждена обратиться в приемную президента, где наше обращение