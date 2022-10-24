Фото появилось в тг-канале Подслушано у автомобилистов Владимир.
По сообщению очевидцев,...
Фото появилось в тг-канале Подслушано у автомобилистов\ Владимир.
По сообщению очевидцев, столкнулись две иномарка, которые от удара встали поперек движения. На месте происшествия работают медики. О пострадавших не сообщается.
В результате аварии улица оказалась почти полностью перекрыта. Образовалась пробка, которая начинается прямо от площади Победы.
Правоохранительные органы уточняют картину произошедшего.
Фото Подслушано у автомобилистов\ Владимир.