Онлайн-сервисы компании «Энергосбыт Волга» становятся всё более востребованными. Число...
Онлайн-сервисы компании «Энергосбыт Волга» становятся всё более востребованными. Число пользователей личного кабинета клиента для физлиц за 9 месяцев 2022 года выросло на 11,5%. На конец сентября 2022 года оно превысило 97,5 тысяч.
Растёт популярность ещё одного онлайн-сервиса. Мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга» для клиентов-физических лиц скачали уже более 65,9 тысяч раз. Только за III квартал 2022 года число скачиваний превысило 7,8 тысяч. Мобильное приложение доступно для владельцев мобильных устройств. Бесплатно скачать его можно в App Store и Google Play.
Параллельно на сайте ООО «ЭСВ» работают виджеты «Оплатить квитанцию онлайн» и «Передать показания онлайн». Эти сервисы не требуют регистрации, понадобится только номер лицевого счёта. Задать вопрос или направить обращение также можно через виджет «Подать обращение» на главной странице сайта компании.
В сентябре на сайте компании появилась ещё одна форма обратной связи. На главной странице размещён виджет платформы «Решаем вместе. Госуслуги». Через эту электронную форму клиенты компании могут создать обращение, авторизовавшись через сайт госуслуг. Срок рассмотрения вопроса составляет от 10 до 30 дней. Услуга доступна для физических и юридических лиц.
Все больше клиентов «Энергосбыт Волга» предпочитают электронные счета бумажным. За 9 месяцев 2022 года число абонентов, отказавшихся от бумажных квитанций, выросло на 34,5%. По состоянию на 30 сентября 2022 года более 85 тысяч клиентов «Энергосбыт Волга» перешли на электронные счета. Подписаться на электронный счёт можно
-через личный кабинет на сайте компании или в мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга». Необходимо перейти в раздел «Мой профиль» и поставить галочку напротив фразы «Получение квитанции в электронном виде для лицевого счета»;
-оставив заявку по электронной почте [email protected]
или по почте своего территориального отделения;
-обратившись в контактный центр «Энергосбыт Волга». Операторы принимают звонки с 8.00 до 20.00 без перерыва, воскресенье - выходной.
У электронных квитанций множество преимуществ: они вовремя приходят по электронной почте, информация по платежам всегда под рукой и не нужно хранить кипу бумаг. Кроме того, отказ от бумаги в пользу электронного счёта – это цивилизованное движение в сторону экономии ресурсов. В целом, же дистанционные сервисы «Энергосбыт Волга» позволяют передавать показания и оплачивать счета из любой точки, где есть интернет, не тратя время на личное посещение офиса.