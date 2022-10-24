По информации научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, с 19 октября начался период предзимья.

Переменчивый характер погоды ожидает европейскую часть России до середины декабря в связи с предзимьем - теплые дни будут чередоваться с холодными, облачные - со светлыми, дождливые - с сухими. Погода станет более устойчивой к зиме, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Для метеорологов существует шесть, а не четыре сезона года - первая и вторая части лета, а также существует предзимье, которое началось с 19 октября."В период предзимья, а оно будет длиться еще полтора месяца, до середины декабря, погода будет очень переменчивая. Идет перестройка циркуляции", - рассказал он.По словам Вильфанда, периоды потепления будут часто сменяться похолоданием, дождливые дни - сухими, солнечные - облачными.Метеоролог рассказал, что предзимье - это наиболее переменчивый сезон года на европейской части России. "Летом бывает, что антициклон установится и все - на много дней один характер погоды, в предзимье такое - редкость. Зимой погода станет устойчивее", - отметил он.