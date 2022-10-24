24 октября православная церковь отмечает Филиппов день и вспоминает апостола Филиппа. В народе ждут первых заморозков.
24 октября православная церковь отмечает Филиппов день и вспоминает апостола Филиппа. В народе ждут первых заморозков.
ИСТОРИЯ
Святого апостола
Филиппа следует отличать от другого апостола Филиппа, день которого празднуется
14 ноября.
Св. апостол Филипп
не из 12, а из 70 апостолов. Филипп родился и вырос в палестинской Кесарии.
Святой при жизни был женат и воспитывал четырех дочерей.
Св. Филипп своими
проповедями крестил многих жителей своей земли. Обратил в христианство волхва
Симона, вельможу царицы Эфиопии.
Последние годы
долгой жизни святой провел в Лидии, продолжая проповедовать христианство и
крестить желающих.
ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ
Если 24 октября с
утра падает снег, а мыши и белки кормом запасаются, значит зима будет долгой и
суровой. А продолжающийся листопад сулит тяжелый переменчивый год.
Дует ветер с
севера — ждать скорых холодов.
Ясное ночное небо в Филиппов день предвещает морозы.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 24 октября
24 октября не
считают финансы. Лучше этот день потратить на выполнение давно отложенных дел.
Нельзя лениться в
Филиппов день, иначе будут финансовые потери.
Незамужним девушкам
надо закрыть окна от лунного света, иначе Луна заберет привлекательность.
Запрещено смотреть на ворон.
Если это сделать, то можно столкнуться с бедами.