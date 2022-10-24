24 октября православная церковь отмечает Филиппов день и вспоминает апостола Филиппа. В народе ждут первых заморозков.

24 октября православная церковь отмечает Филиппов день и вспоминает апостола Филиппа. В народе ждут первых заморозков.ИСТОРИЯСвятого апостолаФилиппа следует отличать от другого апостола Филиппа, день которого празднуется14 ноября.Св. апостол Филиппне из 12, а из 70 апостолов. Филипп родился и вырос в палестинской Кесарии.Святой при жизни был женат и воспитывал четырех дочерей.Св. Филипп своимипроповедями крестил многих жителей своей земли. Обратил в христианство волхваСимона, вельможу царицы Эфиопии.Последние годыдолгой жизни святой провел в Лидии, продолжая проповедовать христианство икрестить желающих.ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫЕсли 24 октября сутра падает снег, а мыши и белки кормом запасаются, значит зима будет долгой исуровой. А продолжающийся листопад сулит тяжелый переменчивый год.Дует ветер ссевера — ждать скорых холодов.Ясное ночное небо в Филиппов день предвещает морозы.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 24 октября24 октября несчитают финансы. Лучше этот день потратить на выполнение давно отложенных дел.Нельзя лениться вФилиппов день, иначе будут финансовые потери.Незамужним девушкамнадо закрыть окна от лунного света, иначе Луна заберет привлекательность.Запрещено смотреть на ворон.Если это сделать, то можно столкнуться с бедами.