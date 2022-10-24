Стало известно, как проводит вечера Николай Цискаридзе.

Стало известно, как проводит вечера Николай Цискаридзе.Российский артист балета и педагог НиколайЦискаридзе редко может похвастаться свободным временем. Сейчас он, конечно, ужене выступает, но проводит время с учениками и на съемках программы "Сегоднявечером". Тем не менее, у артиста все-таки есть время на небольшое хобби.Николай Цискаридзе много лет увлекаетсявышиванием. Своими руками он создает картины, салфетки и платки. ВышиватьНиколай Цискаридзе научился в детстве — сначала освоил технику гладь, а затем икрестик. Умение держать нитку с иголкой пригодилось и во время балетной карьеры— артист сам чинил свою обувь и костюмы.Многие из работ Николая ушли как подаркиблизким людям. Другая же часть стала украшением интерьера Цискаридзе. Вопрос создания уюта в квартире сейчасособенно актуален. В холодную погоду осенью и зимой народ привык проводитьсвободное время именно дома. Ближайшие полтора месяца синоптики обещаютпеременчивую погоду из-за перестройки циркуляции, передает интернет-издание"".В Москве вближайшую неделю ожидается от 6 до 8 градусов днем, и до 7 градусов ночью,сообщает портал "". В течение дня могут идти дожди, поэтому идея хоббиот Николая Цискаридзе — отличная альтернатива прогулке.