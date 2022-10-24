Стало известно, как проводит вечера Николай Цискаридзе.
Стало известно, как проводит вечера Николай Цискаридзе.
Российский артист балета и педагог Николай
Цискаридзе редко может похвастаться свободным временем. Сейчас он, конечно, уже
не выступает, но проводит время с учениками и на съемках программы "Сегодня
вечером". Тем не менее, у артиста все-таки есть время на небольшое хобби.
Николай Цискаридзе много лет увлекается
вышиванием. Своими руками он создает картины, салфетки и платки. Вышивать
Николай Цискаридзе научился в детстве — сначала освоил технику гладь, а затем и
крестик. Умение держать нитку с иголкой пригодилось и во время балетной карьеры
— артист сам чинил свою обувь и костюмы.
Многие из работ Николая ушли как подарки
близким людям. Другая же часть стала украшением интерьера Цискаридзе. Вопрос создания уюта в квартире сейчас
особенно актуален. В холодную погоду осенью и зимой народ привык проводить
свободное время именно дома. Ближайшие полтора месяца синоптики обещают
переменчивую погоду из-за перестройки циркуляции, передает интернет-издание
"".
В Москве в
ближайшую неделю ожидается от 6 до 8 градусов днем, и до 7 градусов ночью,
сообщает портал "". В течение дня могут идти дожди, поэтому идея хобби
от Николая Цискаридзе — отличная альтернатива прогулке.