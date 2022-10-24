Немецкие ученые доказали, что коронавирус SARS-CoV-2 создали в лаборатории.

Немецкие ученые доказали, что коронавирус SARS-CoV-2создали в лаборатории.Разговоры о лабораторном происхождении коронавируса, который выявили в конце 2019 года, ходили давно, и вот наконец-то домыслы получили подтверждение благодаря немецкому ученому Валентину Бруттелю. В недавной беседе с порталом N-tv он рассказал о проделанной работе.По словам эксперта, он еще в прошлом году заметил аномалии в SARS-CoV-2, и с тех пор более детально изучает коронавирус. В этом ему помогают другие исследователи. На данный момент ученые имеют неопровержимые доказательства того, что вирус создали в лаборатории.В SARS-CoV-2 обнаружили, говоря понятным языком, "отпечаток пальца". Бруттель заявил, что в геноме вируса имеется повторяющийся паттерн. Ученый увидел характерный узор, который может сформироваться только в том случае, если РНК-вирус подвергся модификации в лаборатории."Наши результаты показывают, что этот вирус на 99,9% является искусственной, вероятно, манипулированной копией естественного вируса", – сказал эксперт.Кто именно создал вирус, который спровоцировал пандемию, точно неизвестно. А ведь почти за три года от ковида (болезни, которую вызывает коронавирус) в мире умерли более 6,5 миллиона человек, из которых почти 390 тысяч – в России.