Территория нужна чиновникам для завершения строительства транспортной развязки.

Мэрия Владимира пытается отсудить у супермаркета земельный участок. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Владимирской области.Горадминистрация подала иск к бизнесменам Ренату и Егору Сигуновым, которые арендовали территорию на Кирпичном проезде. Сейчас на ней расположен сетевой магазин.Власти предлагают арендаторам компенсацию в размере 13,8 млн рублей. Участок понадобился чиновникам для завершения строительства транспортной развязки.Рассмотрение дела начнётся 16 ноября. До решения суда Росреестру запрещено регистрировать сделки со спорным объектом.