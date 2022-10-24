Крупная транспортная развязка на юго-востоке Владимирской области получила высокоскоростной мобильный интернет от МТС. Логистический узел находится на въезде в Муром и объединяет ..

Крупная транспортная развязка на юго-востоке Владимирской области получила высокоскоростной мобильный интернет от МТС. Логистический узел находится на въезде в Муром и объединяет транспортные потоки из Владимира, Нижнего Новгорода, Рязани и Саранска. В результате установки нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета на развязке увеличилась до 50 Мбит/с.Устойчивая сеть LTE МТС станет надежной платформой для запуска новых цифровых сервисов и инновационных услуг в области мониторинга грузопотоков и безопасности на данном участке пути. Это актуально как для транзитного транспорта, следующего по федеральным трассам Р-125, Р-72, Р-76, так и для логистических компаний, имеющих склады на въезде в Муром по Владимирскому шоссе.«Развитие телеком-инфраструктуры вдоль автомобильных дорог — это неотъемлемая часть создания в Центральной России комфортных условий для грузоперевозок и туризма. Развязка очень востребована благодаря своему удобному местоположению на берегу реки Оки у въезда в Муром, при этом она не заходит в город, что обеспечивает хорошую пропускную способность для транзитного транспорта. Мы разместили новое телеком-оборудование так, чтобы оно захватывало не только транспортную инфраструктуру, но и территорию складских баз крупных логистических компаний», — отметил директор филиала МТС в г. Владимир Алексей Савушкин.Обновленное оборудование МТС на въезде в Муром также позволило на треть увеличить скорость мобильного интернета для Дмитриевской слободы – села в составе Муромского городского округа с численностью населения около 1,5 тысяч человек, многие из которых трудятся там же на предприятиях по производству льняных тканей и деревообработки.Местные жители получили возможность на высокой скорости пользоваться всеми цифровыми сервисами, приложениями торговых сетей и банков, смотреть фильмы в HD-качестве, общаться с друзьями по видеосвязи, обмениваться фотографиями и видеороликами через мессенджеры и социальные сети.Ранее МТС «прокачала» мобильный интернет по трассе М7 «Волга» на въезде во Владимир со стороны Москвы, на выезде в направлении Боголюбова и Церкви Покрова на Нерли, увеличила скорости на привокзальной площади Владимира, во всем Муроме и других местах с большим транспортным потоком. На сегодняшний день сеть МТС покрывает почти всю территорию Владимирской области, связь доступна 98 процентам населения.