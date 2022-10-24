Авария произошла сегодня в 10:30 на проспекте Строителей, недалеко от остановки «Улица...

Авария произошла сегодня в 10:30 на проспекте Строителей, недалеко от остановки «Улица Гастелло».По предварительной информации управления ГИБДД по Владимирской области, 46-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» сбил прямо на "зебре" 18-летнего юношу. Того отбросило на встречную полосу, где он попал под автомобиль «Киа».С тяжелыми травмами пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в коме, сообщили родственники в соцсетях.Фото группы «Подслушано во Владимире» / Вконтакте