Проект областного бюджета на следующий год, а также плановый период 2024 и 2025 годов рассмотрели...

Проект областного бюджета на следующий год, а также плановый период 2024 и 2025 годов рассмотрели сегодня на заседании коллегии администрации Владимирской области. Первоочередная задача- исполнение всех социальных обязательств в полном объеме.Вячеслав Кузин, первый заместитель губернатора Владимирской области:– Цена вопроса - 12,6 млрд. рублей. Выполняется и даже не обсуждается. Надо, не надо. Много, не много. При любых обстоятельствах.Ожидается, что в будущем году поступления в казну составят не меньше восьмидесяти четырех с половиной миллиардов рублей. Расходная часть- 92 миллиарда. Из них на увеличение оплаты труда всем категориям работников бюджетной сферы закладывается 3 миллиарда, что должно быть выше уровня предполагаемой инфляции. На социальные выплаты, пособия и стипендии - почти 2 с половиной миллиарда. На сельское хозяйство - около двух миллиардов рублей. Задачу поддержать растениеводство и животноводство поставил губернатор Александр Авдеев.Александр Ремига, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:– Глобальным вызовом является восстановление свиноводства как отдельной подотрасли. И такие шаги уже проделаны. К нам заходят крупные инвесторы. Подписаны соглашения, реализация инвестиционных проектов. Что даст дополнительный толчок с точки зрения реальных инвестиций в сферу АПК региона.