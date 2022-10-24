Оборонные предприятия Владимирской области ждут специалистов! Требуется более 600 сотрудников — от...

Оборонные предприятия Владимирской области ждут специалистов! Требуется более 600 сотрудников — от слесарей до программистов, сообщает тг-канал Департамента труда и занятости населения Владимирской области.Познакомиться с предложениями можно в рамках областной ярмарки вакансий. Она пройдет 25 октября:Во Владимире (ул. Белоконской, 6а, центр «Работа России»)Коврове (пр-т Ленина, 42а, центр занятости населения)Муроме (ул. Московская, 91, центр внешкольной работы)Вязниках ( ул. Новая, 10, центр занятости населения)26 октября в Гороховце ( ул. Ленина, 85А)Начало — в 10.00. Не пропустите! Приглашаем всех!Фото тг-канал Департамента труда и занятости населения Владимирской области.