И далее в нашем эфире - традиционный сетевой обзор. Всю неделю за интернет-сообществами нашего...

И далее в нашем эфире - традиционный сетевой обзор. Всю неделю за интернет-сообществами нашего региона следила Мария Платанюк. Передаю ей слово.Za Россию и Zа Наших, головинское экологическое ЧП, осенний марафон и дыхание зимы. Сетевое за неделю- прямо сейчас.Губернатор Александр Авдеев в своих аккаунтах рассказывает о новом поступлении помощи в Ковровскую учебку. Поддержка наших бойцов объединила всю область. А это телеграм-канал ZaНаших 33 регион. Сообщество, созданное жительницей Петушинского района Светланой Чвановой, объединило уже 20 тысяч человек. Мы с вами- эти словам пишут всем защитникам Отечества. Это видео снято в одном из пунктов сбора.Подслушано во Владимире напоминает о сути режима повышенной готовности, введенного в том числе и в нашем регионе Указом Президента. Важная информация для каждого.Подслушано Ковров- о новых развязках на федеральной трассе М-7 в Ковровском районе. Обустройство- на финальной стадии. Это разворотные петли возле Дроздовки и Сенино.Это поселок Головино Судогодского района. Об экологической проблеме рассказывали "Вести". Канализационные стоки стекают в близлежащий лес. В нем уже образовалось зловонное болото. В Подслушано во Владимире- сигнал от жителей города. Вот они, столбы, напоминающие Пизанскую башню. Остановка Всполье и перекресток улиц Мира и Горького. Где еще есть такие?- спрашивают в сети.Печальная дата минувшей недели. О ней вспоминают во владимирском сообществе. Ровно 13 лет назад, 20 октября 2009-ого года в ДТП погиб владимирский гимнаст Юрий Рязанов. Звезде и надежде отечественного спорта было всего 22 года. Его блистательные победы были только впереди.В АлексАвтоЛайф- ретро-блок. Фото из 60-ого. Колонна первомайских демонстрантов. А это вид на улицу Гагарина в Александрове- десятилетие спустя. Вязники наш город копнули, что называется еще глубже. В паблике- посвящение древним обитателям Вязников. Архозаврам. Самым крупным хищникам конца пермского периода. Это череп в ЗД-распечатке в науральную величину.В Судогда ТВ-о вандализме. Неизвестные раскрасили скульптуру "Танго любви" авторства Андрея Бугая. Виталий Циплев вновь приглашает в мобильную баню. У его семьи купальный сезон- в разгаре.И здесь же- ролик "Небо". Осенний полет над Судогдой от Gravitation Peace. В общем, философское видео.По традиции- природные кадры. Журавли в Илькино. Красивые кадры Дмитрия Сдобина. Водные процедуры селезня на Соловьином пруду.Поваленные бобрами осины. Кадры Валерия Савельева. И напоминание о холодах. В Природа Владимирской области мотылек мужественно пытается удержаться на ветру. А это впечатляющий осенний трофей Александра Вьюгина из Владимира. Гриб потянул почти на 2 килограмма.В Подслушано в Гусе- осенний кросс-дуатлон. Организатором стал спортивный клуб Баринова роща, а запечатлел состязания Константин Фролкин.Подслушано во Владимире напоминает, что уже 25-ого октября жители области увидят частичное солнечное затмение. Главное астрономическое событие года начнется в 12.26. А закончится встреча светил в 14.53. А в финале- забавный снимок - Зима близко. Фото из Подслушано Ковров. Вот такой презент малышу оставил кто-то из жителей. Время утепляться!Ваших интересных кадров мы ждем в нашей редакции. Подписывайтесь на страницу ГТРК "Владимир" ВКонтакте. Следите за нами и в телеграм. Наш девиз неизменен- ВестиВместе.