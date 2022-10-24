Жители Свердловской области столкнулись с мошенничеством двойника Филиппа Киркорова.

Жители Свердловской области столкнулись с мошенничеством двойника Филиппа Киркорова.По данным информационного агентства вгороде Верхняя Пышма в Свердловской области появились лже-коммунальщики. Известность история получила из-за удивительногосходства одного из мошенников с известным артистом Филиппом Киркоровым."Два молодых человека ходят поквартирам, спрашивают есть ли жалобы на воду. Они не от наших управляющихкомпаний", — рассказывают жители.Мошенники ходят по квартирам и выясняют, естьли жалобы на воду. Так, мошенники предлагают жителям платные услугипо ремонту, чтобы содрать три шкуры с доверчивых стариков. Копия Киркороваработает в паре то с другим мужчиной, то с женщиной.После обращения вдежурную часть одной из жительниц Верхней Пышмы, сотрудники полиции началипроверку. Если двойника Филиппа Киркорова задержат, ему светит серьезноенаказание.На днях полицияПодмосковье задержала злоумышленников, которые под видом Центробанка пыталисьпохитить у женщины около 2,5 миллионов рублей. Трое мужчин были задержаны, сообщает интернет-издание "".Случаимошенничеств растут с каждым годом. Появляются все новые виды обмана,заставляющие людей отдавать свои деньги. Юрист Иван Соловьев в разговоре с рассказал, что самой популярнойсхемой мошенничества сейчас стали "инвестиции" в самые разныепроекты. Видимо, двойник Филиппа Киркорова решил воспользоваться более "традиционными"схемами обмана.