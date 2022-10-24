Председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселев побывал в 98-ой гвардейской...

Председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселев побывал в 98-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии, где сам проходил срочную службу. Связь с родным подразделением он поддерживает постоянно. Военнослужащим глава регионального парламента привез подарки. Владимир Киселев подчеркнул: в непростое время противостояния украинскому нацизму поддержка российских военнослужащих особенно важна.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:– Побывал в своей родной 98-ой Свирской воздушно-дасантной дивизии. Посмотрел, как ребята проходят боевую подготовку, как они живут. Посмотрел их бытовые условия и подарил необходимое им оборудование. Настроение у ребят боевое. Все готовы защищать нашу страну и вновь присоединенные республики.