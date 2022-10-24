По народному календарю 25 октября отмечается день Прова, или Андрон Звездочет, а всё потому, что в...

По народному календарю 25 октября отмечается день Прова, или Андрон Звездочет, а всё потому, что в это время было принято наблюдать за звездами.На Руси существовало поверье, что звезд на небе ровно столько, сколько людей на земле, а 25 октября Андрон подметает его метлой и порядок наводит.Зажглась звезда - родился новый человек, погасла и упала - умер. Тогда нужно загадать желание, и оно обязательно исполнится.А еще наши предки верили, что на звездах сидят ангелы. Они защищают от плохого, записывают все добрые и злые дела, поэтому звезды и сверкают.Что запрещалось делать в этот день?заниматься уборкой, стиркой, рукоделием, ремонтом – таким образом можно счастье спугнуть;обижать и оскорблять других людей, иначе потеряете своих друзей; громко смеяться – иначе будет много слез;к животным оскорбительно относиться, ругать их, иначе ждет вас бедность.Народные приметы на 25 октября 2022 года:ярко светят звезды — к морозам;звезды потускнели — к оттепели;звезда упала — к сухому, но ветреному году;звезды мигают — к погодным переменам;сильно мигают звезды — будет снег;слабый ветер и в одном направлении — к пасмурной погоде на долгие дни.Фото https://www.pxfuel.com