Прокуратурой Киржачского района установлено, что в деревне Карповщина Филипповского сельского...

Прокуратурой Киржачского района установлено, что в деревне Карповщина Филипповского сельского поселения пожарный водоём не оборудован площадкой (пирсом) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.В указанном населённом пункте, а также в селе Заречье на подъездах к пожарным водоемам отсутствуют указатели направления движения и информационные знаки. Деревня Захарово не в полном объёме обеспечена первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём.По результатам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании местной администрации устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Иск прокурора находится в стадии рассмотрения.Фото https://www.pxfuel.com