Владимирская область вновь снимается в кино. В Судогодском районе - финальный этап работы над...

Владимирская область вновь снимается в кино. В Судогодском районе - финальный этап работы над кинокартиной "Птица счастья", посвященной Великой Отечественной войне. Слово- Марии Платанюк.– Камера, мотор!– Два двадцать пять, один четыре, хлопушка...Палатки, окопы, расположение кавалерии. Лес в окрестностях судогодской деревни Погребищи превратился в фронтовую зону периода Великой Отечественной. Для героев картины "Птицы счастья" юность окончилась 22 июня 1941-ого. Каждого из них война проверит на прочность, мужество, человечность. Новый фильм - рассказ о судьбе четырех друзей, чье детство прошло в уральском детдоме.Евгений Романцев, актер:– Очень много познаешь на этапе производства, внутри сцен, внутри разбора. Внутри обстоятельств. И открытия могут быть на уровне локаций, в которых ты работаешь. И, конечно, очень многое остается в тебе, как в человеке.Экранные герои младше актеров. Но в "системе координат" совпали. Нужно всегда оставаться человеком. Даже в самых сложных обстоятельствах. Точкой опоры становятся гуманизм, дружба, любовь и... Вера.Андрей Попов, актер:– Вилен- музыкант. Ветеринаром служит в дивизионной части ветеринарной. Тут будет даже момент, когда он находит фортепиано, играет для солдат, для сослуживцев. Такой трогательный , очень тонкий, справедливый персонаж.Искандер Шайхутдинов, актер:– Перед войной у него появляется семья, жена беременная. Когда он уезжает, он узнает, что жена родила. Двойню. Мой герой живет этой семьей и хочет поскорее к ней вернуться.Есть в военной киноистории и женская линия. Женщины наравне с мужчинами приближали Великую Победу.Виктория Корлякова, актриса:– Очень много женщин было героев, которые совершили немалые подвиги, сравнимые с мужскими, которые были готовы отдавать жизнь за Родину, за жизнь других солдат.Сценарий написал режиссер Игорь Багатурия. И снимать решил именно во Владимирской области. Создатели картины работают в Судогодском районе и в Суздале. Помощь в съемках оказывают власти региона, департамент культуры, владимирский Киноцентр.Игорь Багатурия, режиссер, сценарист:– Хоть у нас действие нашей истории начинается в предвоенное время на Урале, в небольшом городе Челябинской области- Троицке. Мы, скажем так, собираем этот Троицк по кусочку из разных районов....На съемочную площадку привезли лошадей, воссоздали полевые конюшни. И фронтовый быт. Походная печь, фонари и пункт связи. Ощущение 40-ых.Александр Постников, костюмер фильма "Птица счастья":– Изучение какие-то деталей. Как крепились петлицы, как выглядели шинели, покрой, много приходится изучать, читать по костюму."Птица счастья" будет состоять из четырех серий. И каждая, уверены авторы проекта, обязательно оставит след в сердце зрителя.Павел Шебанков, Сергей Мельников."Вести-Владимир"