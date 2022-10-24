«Владимирэнерго»: самовольное включение воздушной линии электропередачи привело к повторному...

«Владимирэнерго»: самовольное включение воздушной линии электропередачи привело к повторному отключению электроснабжения потребителей в Александровском районе.Вечером 22 октября было зафиксировано отключение воздушной линии (ВЛ) 10 киловольт (кВ) подстанции "Красное Пламя", питающей несколько населенных пунктов Александровского района численностью более 450 человек.Для устранения технологического нарушения были оперативно направлены бригады энергетиков Александровского РЭС филиала «Владимирэнерго». Выяснилось, что причиной отключения стало повреждение на участке ВЛ, принадлежащей организации "Техноресурс". Специалисты РЭС отсоединили электроустановки данных потребителей и восстановили общее электроснабжение, сообщил Вербин Михаил Сергеевич, начальник отдела по связям с общественностью "Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго".23 октября представители "Техноресурса" без согласования, самовольно включили свой участок линии, что привело к повторному отключению потребителей!Энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» озабочены участившимися случаями аварий на электроустановках других абонентов, технологически связанных с электросетями энергокомпании!Пренебрежение обязанностями по обслуживанию и поддержанию электроустановок в нормативном состоянии, самовольное подключения без уведомления электросетевой организации приводит к ситуациям, когда из-за безответственности одного собственника, могут пострадать добросовестные потребители, подключенные к общей сети.Энергокомпания оставляет за собой право обращаться в Ростехнадзор в целях проверки технического состояния абонентских электроустановок и квалификации обслуживающего их персонала.Фото https://www.pxfuel.com