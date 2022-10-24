Станция метро Суворовская расположится между Новослободской и Проспектом Мира. Проект планировки уже утвержден.

Станция метро "Суворовская" расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира". Проект планировки уже утвержден.С "Суворовской" можно будет перейти на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии. У пассажиров северного радиуса "салатовой" ветки появятся дополнительные маршруты."Загруженность станции "Проспект Мира" уменьшится на 30 процентов", — сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.Пересадочный узел "Проспект Мира" работает с большими нагрузками. Строительство "Суворовской" улучшит транспортное обслуживание жителей района Марьина Роща, Мещанский и Тверской.У "Суворовской" будет два вестибюля с выходами к улицам Делегатская, Дурова и к Олимпийскому проспекту. Территорию у станции благоустроят: там сделают пешеходные и велосипедные дорожки, площадки для велопарковки.Новую станцию планируется разместить вдоль Суворовской площади, приводит портал mos.ru слова заместителя директора Института генплана Москвы Игорь Бахирев.С "Суворовской" планируется сделать . Платформу станции и второй вестибюль свяжет подземный пешеходный переход протяженностью около 300 метров.Московское метро с 2011 года . В ближайшие годы в столичной подземке появятся Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская линии. Продолжается строительство подземки в аэропорт Внуково.