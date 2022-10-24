Неожиданный проект Судогодской школы искусств. Накануне в ДШИ презентовали книгу сказок, написанную...

Неожиданный проект Судогодской школы искусств. Накануне в ДШИ презентовали книгу сказок, написанную и проиллюстрированную детьми.Сказки написала семиклассница Алина Семенова. Она занимается этим с десяти лет. Это увлечение родилось из особой любви к мультипликации. Ведь сказочные герои способны принимать любой облик и характер. И на страницах ее книги ожили воображаемые персонажи. Книга так и называется - "Алинкины выдумки". Сказок много и все разные: "Черный лебедь", "Война игрушек", "Мульти-комедия", "Елисей в стране великанов", "Подвал", "Мышата", "Рыбка Юля". Все истории интересны каждая по-своему, поступки сказочных героев поучительны. Сказки о добре, о дружбе и справедливости.Иллюстрации к книге оформили ученики художественного отделения под руководством преподавателя Ирины Безбородовой. Юные художники с удовольствием прочитали сказки. Каждый для себя выбрал и проиллюстрировал ту. что ему особенно понравилась. Сейчас Алина приступила к очередной книге. А школа продолжает проект. Здесь готовят инсценировку - музыкальную сказку по книге "Алинкины выдумки"Ирина Безбородова, преподаватель художественного отделения Судогодской ДШИ:– Я считаю, что мы выполнили неплохо эту работу и получили заслуженную награду в виде книг с нашими иллюстрациями.Нина Медведева, замглавы Администрации Судогодского района по социальным вопросам:– Может быть будет период, когда ее музыка, ее книги будут звучать на всероссийском уровне.