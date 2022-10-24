Танкер столкнулся с рыбацкой лодкой в Ростове-на-Дону, обошлось без пострадавших, сообщили в СК...
<a href="https://33live.ru/novosti/24-10-2022-tanker-suzdal-vrezalsya-v-lodku-v-rostove-na-donu.html" target="_blank">Танкер Суздаль врезался в лодку в Ростове-на-Дону</a> - Танкер столкнулся с рыбацкой лодкой в Ростове-на-Дону, обошлось без пострадавших, сообщили в СК...
[url=https://33live.ru/novosti/24-10-2022-tanker-suzdal-vrezalsya-v-lodku-v-rostove-na-donu.html]Танкер Суздаль врезался в лодку в Ростове-на-Дону[/url] - Танкер столкнулся с рыбацкой лодкой в Ростове-на-Дону, обошлось без пострадавших, сообщили в СК...