Экс-руководитель Министерства обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков не был замечен на линии соприкосновения на Украине. Об этом рассказал глава Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов Андрей Трошев, чей ответ приводит пресс-служба компании Конкорд.

Экс-руководитель Министерства обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков не был замечен на линии соприкосновения на Украине. Об этом рассказал глава "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" Андрей Трошев, чей ответ приводит .Запрос на комментарий поступил от издания "Век". Журналисты попросили оценить распространяющиеся в последнее время слухи, что Стрелков сейчас находится в расположении ЧВК "Вагнер"."Могу с уверенностью сказать, что господин Стрелков не находится в ЧВК "Вагнер", и в обозримом прошлом у меня никаких контактов с господином Стрелковым не было. И на линии соприкосновения до настоящего времени я его не видел", — заявил Трошев.Ранее предприниматель Евгений Пригожин рассказал, что бойцы ЧВК "Вагнер" успешно движутся на Бахмутском направлении. И это при том, что по ту сторону баррикад находятся подготовленные и настроенные противники.