По версии следствия, 19 октября 2022 года во время распития спиртных напитков между супругами...

По версии следствия, 19 октября 2022 года во время распития спиртных напитков между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина задушил свою жену.В целях сокрытия следов преступления мужчина завернул тело супруги в ковер и спрятал в погребе заброшенного сарая, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.По ходатайству следователя СК России в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото пресс-служба СУ СК по Владимирской области.