Причина - самовольное подключение компании «Техноресурс» к сетям.

В Александровском районе 450 человек остались без света. Причина - самовольное подключение компании «Техноресурс» к сетям.Как сообщают энергетики, в первый раз незаконные действия фирмы выявили 22 октября. На подстанции «Красное пламя» произошла поломка. Установлено, что повреждённый участок находится на территории вышеуказанной организации. Неисправность устранили, а «Техноресурс» отключили от коммуникаций.И вот, в понедельник 24 октября компания вновь запиталась от сетей, оставив без электричества ряд жилых домов. Теперь специалисты вновь вынуждены устранять поломку и повторно отключать фирму от подачи электроэнергии.