18 октября на участке трассы М-12 «Москва – Казань» во Владимирской области в районе деревни Захарово фура не вписалась в поворотное закругление при съезде на трассу Р-132 «Золотое кольцо»,

18 октября на участке трассы М-12 «Москва – Казань» во Владимирской области в районе деревни Захарово фура не вписалась в поворотное закругление при съезде на трассу Р-132 «Золотое кольцо», из-за чего на дороге образовалась пробка. По информации «Шестого канала», ДТП, ставшее причиной дискуссий, произошло из-за того, что водитель фуры перевозил балки, количество и длина которых