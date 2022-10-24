На объекте проведена прокурорская проверка.

Исполняющий обязанности прокурора Владимирской области Андрей Владимирович Жугин посетил в Коврове строящуюся школу на 1100 мест. Ранее на объекте проведена проверка.«Установлено, что прочность фундамента под блок «Е» не соответствует проектным требованиям. При этом подрядчик не принял мер по устранению недостатков. Компании внесено представление. Возведение учреждения находится на контроле», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.Напомним, что контракт со стройфирмой, которая выиграла первые торги, был расторгнут в начале года. Вместо неё на объект зашёл другой подрядчик. По информации от обладминистрации, он относится к стройке с куда большей ответственностью, чем предыдущий. Работы ведутся по графику.«Заметны подвижки в возведении новой школы в Коврове. Несмотря на все форс-мажоры, работы должны вестись качественно и в установленные сроки», - губернатор на строительной оперативке месяц назад.По контракту, школу необходимо сдать к 1 сентября 2023 года. Глава региона попросил строителей ускориться.