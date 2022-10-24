Полиция задержала мошенника, который с помощью 5-тысячной купюры обманул продавщицу в магазине электроники во Владимире. 24-летнего жителя Алтайского края в тот же день остановили в

Полиция задержала мошенника, который с помощью 5-тысячной купюры обманул продавщицу в магазине электроники во Владимире. 24-летнего жителя Алтайского края в тот же день остановили в Московской области. По данным УМВД России по Владимирской области, мошенник взял в магазине блок питания и зарядник, подошел к продавщице, поговорил с ней, взял сдачу (4 200 рублей) и ушел.