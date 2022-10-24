И еще один наркоделец задержан в Петушинском районе. Он подозревается в сбыте запрещенных веществ в...

И еще один наркоделец задержан в Петушинском районе. Он подозревается в сбыте запрещенных веществ в особо крупном размере.47-летнего местного жителя задержали в середине октября этого года. Дома у подозреваемого полицейские обнаружили несколько пакетов и свертков. Анализ показал что это марихуана, гашиш, амфетамин и синтетические наркотики. Со слов задержанного все это он нашел в лесу и забрал, чтобы сбыть. Расследование уголовного дела продолжается.