На парня завели уголовное дело о мошенничестве.

В Подмосковье задержали мошенника, обманувшего продавщицу во Владимире. Подробностями совершения преступления поделились в УМВД по Владимирской области.Ранее в полицию обратилась управляющая магазином. Женщина рассказала, что мужчина купил блок питания и зарядное устройство, не заплатив.«Мужчина подошел к девушке для оплаты товара, поговорил с ней, получил сдачу 4 200 рублей и ушёл. Спустя время продавец поняла, что пятитысячную купюру она так и не получила. По словам свидетельницы, покупатель сначала показал деньги, а потом отвлёк её разговорами и манипуляциями с мелочью», - пояснили в МВД.Оперативники пообщались с очевидцами, изучили записи с камер видеонаблюдения. После биометрической системе идентификации они установили личность подозреваемого.Ориентировку разослали коллегам из соседних регионов. Вскоре в Московской области машину злоумышленника остановили инспекторы ДПС. Им оказался 24-летний житель Алтайского края, который признался в содеянном.На парня завели уголовное дело. Проводится проверка на причастность фигуранта к другим эпизодам.