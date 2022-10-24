К счастью, никто не пострадал.

В Покрове на улице 3-го Интернационала опрокинулся строительный кран. Об этом в местном паблике сообщили очевидцы произошедшего.На доме ремонтируют крышу. Машина поднимала контейнер, чтобы спустить строительный мусор. Предположительно, ёмкость перегрузили, автокран перевернулся, а «стрела» рухнула на детскую площадку.К счастью, никто не пострадал. В соблюдении правил техники безопасности при проведении работ теперь предстоит разобраться компетентным органам. По информации от местных жителей, территория не была ограждена предупреждающей лентой.После ЧП кран подняли, и он уехал из двора без посторонней помощи.