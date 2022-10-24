В Покрове рядом с жилым четырехэтажным домом 24 октября перевернулся строительный кран, выполнявший ремонт крыши здания. Местные жители опубликовали видео в соцсетях. По словам очевидцев,

В Покрове рядом с жилым четырехэтажным домом 24 октября перевернулся строительный кран, выполнявший ремонт крыши здания. Местные жители опубликовали видео в соцсетях. По словам очевидцев, никто из людей не пострадал. Опрокинувшаяся машина упала на припаркованный во дворе автомобиль, рядом с которым, к счастью, никого не было. Кран оперативно подняли, а затем он уехал. Жители Коврова