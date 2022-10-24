В Следственном комитете Российской Федерации по поручению Председателя СК России Александра...

В Следственном комитете Российской Федерации по поручению Председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина создана и функционирует горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.Обратиться в ведомство граждане могут по многоканальному телефону 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.В связи с многочисленными обращениями граждан по интересующим вопросам и в целях их оперативного разрешения глава ведомства поручил руководителям территориальных следственных управлений и Главного военного следственного управления СК России создать аналогичный канал связи.Сотрудники подразделений СК России в оперативном режиме будут оказывать содействие обратившимся гражданам в решении возникших проблем.