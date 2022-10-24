Ночью 23 октября в поселке Ставрово Собинского района произошел пожар, в результате которого сгорели два гаража и машина, находившаяся в одном из них. Об этом рассказали в МЧС России по

Ночью 23 октября в поселке Ставрово Собинского района произошел пожар, в результате которого сгорели два гаража и машина, находившаяся в одном из них. Об этом рассказали в МЧС России по Владимирской области. Вызов в спасательную службу поступил в 3:29. На место оперативно выехали сотрудники МЧС, которые потушили пламя. Сгорела отделка и имущество первого гаража на