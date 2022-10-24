Капитальный ремонт в Уршельской больнице Гусь-Хрустального района- на контроле прокуратуры. В...

Капитальный ремонт в Уршельской больнице Гусь-Хрустального района- на контроле прокуратуры. В медучреждении идет замена системы отопления. В какой срок завершат работы? - выяснял Максим Калашников.Срезанные чугунные радиаторы грудой свалены в больничном дворе. В Уршельской районной больнице идет полная замена системы отопления. Как говорят строители, работы идут согласно графику.Павел Полушин, рабочий:– У нас сейчас еще люди пришли. Мне кажется, успеется. - А много вас здесь работает? - Сейчас скажу... так, я, Колян, ... семь человек.На время ремонта палаты стационара и кабинеты врачей обогревают электрические радиаторы. Однако, несколько дней назад в Уршельском погас свет. В поселке проходил плановый ремонт на электросетях- с 10-ти до 16-ти часов. Не отапливалось и медучреждение. На это пациенты пожаловались в местную прокуратуру.Дарья Макарова, помощник Гусь-Хрустального межрайонного прокурора:– По факту нарушения организации отопления главному врачу Уршельской районной больницы внесено представление межрайонным прокурором. В настоящее время все нарушения устранены. Подача электрической энергии возобновлена. И отопление продолжается в больнице.Ситуацию контролирует и глава департамента здравоохранения Артем Осипов. Руководитель облздрава лично выехал в Уршельский и на месте обсудил с главврачом сроки ремонта и организацию работы. Сейчас стационар временно закрыт, а вот поликлиника ведет прием в плановом режиме.Артем Осипов, директор департамента здравоохранения Владимирской области:– Продолжается амбулаторный прием, продолжается работа процедурного кабинета. Здесь стационар на текущий момент свою работу временно закрыл. Пациенты были переведены в соседние медицинские организации. В частности- в Гусевскую Гусь-Хрустальную больницу.Больничный стационар рассчитан на круглосуточное пребывание тридцати одного пациента для оказания паллиативной и гериатрической помощи. В этом Уршельская районная больница уникальна для региона - в области только два гериатрических отделения. Это направление медицины занимается изучением, профилактикой и лечением старческих заболеваний. В следующем году облздрав планирует увеличить количество мест в стационарах, где оказывают эти виды помощи.Артем Осипов, директор департамента здравоохранения Владимирской области:– Эти пациенты имеют свою особенность в уходе, в лечении, в подборе лекарственной терапии. Те изменения, которые здесь сейчас происходят, мы видим, что в целом здесь достаточно свежий ремонт, комфортное пребывание именно для этой категории пациентов - очень важен.Ремонт в Уршельской районной больнице планируют завершить до второго ноября. Ход работ на контроле у прокуратуры.Максим Калашников, Семен Карпов.Вести-Владимир