Столица Владимирской области на данный момент входит а в десятку красивейших городов страны. В России проходит голосование, в котором жители выбирают самый привлекательный город. Он

Столица Владимирской области на данный момент входит а в десятку красивейших городов страны. В России проходит голосование, в котором жители выбирают самый привлекательный город. Он продлится до конца 2022 года, сообщили администрации области. За Владимир проголосовало уже более 34 тысяч человек. Сейчас столица Владимирской области находится между Анадырем (у города 32 тысячи голосов) и Ярославлем