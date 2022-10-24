Заместителем Суздальского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении...

Заместителем Суздальского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении жителя города Владимира. Он обвиняется в краже в крупном размере.Являясь водителем предприятия по выращиванию кур-несушек для продажи яйца, он погрузил 15,5 тонн комбикорма в служебный автомобиль для перевозки на производственную площадку в поселке Мелехово Ковровского района. Но заехал к неосведомлённому о его преступных действиях знакомому в Красном селе Суздальского района, где сгрузил более 11,7 тонн комбикорма, получив за это наличными 168 тысяч рублей.В результате предприятию причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму более 258 тыс рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры.Вину обвиняемый признал, ущерб, причиненный преступлением возмещен им в полном объеме. Ему лишение свободы на срок до шести лет.Уголовное дело направлено в Суздальский районный суд.Фото https://www.pxfuel.co