Одним из отцов- основателей владимирского областного телевидения. Александр Матвеевич был главным...

Одним из отцов- основателей владимирского областного телевидения. Александр Матвеевич был главным режиссером нашей телерадиокомпании, а потом и ее председателем. Наша большая телесемья потеряла родного человека.Слово- Вере Куликовой.Александр Груздев во многом был первым. Открывал первое в регионе телевидение. Был первым его главным режиссером. Во Владимир приехал по приглашению в 1989-ом из Норильска. Там он был главным режиссером студии телевидения. До этого была работа в Чите и Иркутске. Владимирское областное телевидение Александр Матвеевич вместе с коллегами создавал с нуля. Собирал творческую команду- специалистов в этой области не было, приходилось учить. Монтировал студию, аппаратную, павильон. Под телевидение отдали неприспособленное здание бывшего облисполкома. Первый пробный выпуск владимирского телевидения вышел в эфир 23 января. Для этого пришлось ехать в Судогду на ретранслятор. Нужно было во время профилактики Центрального телевидения успеть выйти в эфир. Времени давали час.Александр Груздев, председатель ГТРК Владимир с 1996 по 1999:– Нам дали это час с 2-х до трех, или с 3-х до 4-х точно не помню. Нужно было точно в него выйти. А там же все неизвестно пойдет-не пойдет , вот воткнули. В общем нервы сдали у всех практически. Тогда директором радиотелецентра Юдаков Геннадий Иванович, а главный инженер приехал профи Юрий Николаевич Селиванов. Я прямо скажу, что если бы ни Селиванов телевидения, мы бы, наверное, не открылись!За несколько лет работы режиссером успел воспитать учеников. Его бывшие ассистенты- и сейчас в профессии. Сами стали мастерами высокого класса. В начале 90-ых Александр Груздев решил попробовать свои силы в политике. Был заместителем первого губернатора области Юрия Власова. А затем вновь вернулся на родное телевидение. но уже председателем телерадиокомпании. У руля ГТРК "Владимир" Груздев стоял с 1996-ого по 99-ый. Был советником гендиректора ВГТРК, после успешно руководил государственной телерадиокомпанией "Псков". Где бы ни работал Александр Матвеевич, везде он отдавал часть своего сердца. Переживая за дело всей жизни. Это фильм готовился в 2012-м к 60- летию мастера. Он жил на своей даче в Ивановской области. Учителя мы тогда спросили: что же он считает главным на телевидении.– Можно вспоминать долго, но самое хорошее везде, на любом телевидении, где я работал это когда едешь делать хороший добрый, человека когда едешь за человеком. Документальное практически видео, кино там раньше было.В последние годы Александр Груздев писал стихи, издал несколько книг. Жил в основном деревне в ивановской глубинке. Говорил: хотелось быть ближе к людям. Там и остановилось его сердце. Мастеру было 70.Вера Куликова. Вести-ВладимирПрощание с А.М. Груздевым состоится 24 октября в 12.00 в ритуальном доме по адресу: г. Владимир, ул. Вокзальная, 47.