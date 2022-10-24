Во Владимире сегодня проводили в последний путь Александра Груздева- одного из отцов- основателей...

Во Владимире сегодня проводили в последний путь Александра Груздева- одного из отцов- основателей владимирского областного телевидения. Александр Матвеевич был главным режиссером нашей телерадиокомпании, а потом и ее председателем. Наша большая телесемья потеряла родного человека.Андрей Филинов, директор филиала ВГТРК ГТРК "Владимир":– Наша компания ГТРК "Владимир" осиротела, потому что ушел из жизни ее один из отцов -основателей. Это кончина очень глубоко потрясла всех нас. Слова соболезнования семье и нашей компании выразил наш руководитель , заместитель генерального директора Рифат Сабитов. Они вместе начинали это дело. Он выдающийся и медиаменеджер. как сейчас модно говорить. Работал в разных компаниях. Руководил 2 филиалами ВГТРК и заложил те основы , которую мы с вами должны принять как некую абсолютную аксиому.Для нашей телерадиокомпании Александр Груздев всегда был больше, чем просто руководителем. На студию областного телевидения Александр Матвеевич пришел одним из первых, в 89-ом. Во Владимире тогда собирались лучшие специалисты. Груздев- к тому моменту уже опытный режиссер- приехал из Норильска. Александр Груздев был первым главным режиссером ГТРК "Владимир", а затем возглавил компанию. Он воспитал команду единомышленников- профессионалов. Сегодня проститься с Александром Груздевым приехали пришли все те, кому он в далеком в 89-м помог стать телевизионщиком, освоить профессию журналиста, оператора,режиссера, инженера. Александру Груздеву было 70. Похоронили Мастера на кладбище в Улыбышево.Ирина Журавлева, тележурналист ГТРК "Владимир":– Александр Матвеевич был уникальный человек по причине того я что он сразу принимал решение. Он был настолько активен, жизнеутверждающий. Ну, например, когда было нужно полететь на вертолете над вагонами с ядерными отходами, мы улетели уже на следующий день. Это редкое качество. Это качество настоящего тележурналиста, качество настоящего мужчины!Светлана Соловьева, телережиссер ГТРК "Владимир" с 1989 по 2006 гг:– Ну поступали-то мы все как ассистенты режиссера и нужно было проработать , войти в профессию, нужно познать и было очень увлекательно, очень интересно Александр Матвеевич он, мы все три были разные три ассистента и у него к каждому был свой подход. Где-то нажать, где-то пошутить,где-то посочувствовать.