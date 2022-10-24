Владимирские судебные приставы 21 октября провели двухчасовой прием мобилизованных в учебном центре в Мулино Нижегородской области. «В ходе приема было принято свыше 15 заявлений о

Владимирские судебные приставы 21 октября провели двухчасовой прием мобилизованных в учебном центре в Мулино Нижегородской области. «В ходе приема было принято свыше 15 заявлений о приостановлении исполнительных производств по взысканию кредиторских, налоговых и других категорий задолженностей. На месте были решены вопросы с арестами личных банковских счетов некоторых военнослужащих», – рассказали в пресс-службе ФССП. По состоянию