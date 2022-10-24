С большим отрывом от соперников владимирские энергетики набрали 2680 из 2970 возможных и стали лучшими в командном зачете в номинации «Оперативный персонал ТЭС с блоками ПГУ».

С большим отрывом от соперников владимирские энергетики набрали 2680 из 2970 возможных и стали лучшими в командном зачете в номинации «Оперативный персонал ТЭС с блоками ПГУ».Кроме того, сотрудники Владимирской ТЭЦ признаны лучшими специалистами в номинации «Лучший по профессии»:- Иван Астафьев – «Лучший начальник смены станции»- Александр Ильин – «Лучший начальник смены электрического цеха»- Максим Сухарев - «Лучший начальник смены химического цеха»- Никитин Михаил – «Лучший Начальник смены цеха АСУ ТП»Соревнования проходили по 8 этапам. Проверялись знания нормативно-технической документации и технологических схем (умение работать со схемами). Также на тренажерах специалисты каждого цеха демонстрировали свои практические навыки. Экспертное жюри оценивало уровни подготовки персонала котлотурбинного цеха, химического цеха, электроцеха и цеха АСУ ТП (цех автоматизированных систем управления технологическими процессами).В программу вошли и тесты, определяющие уровень противопожарной подготовки. А самой зрелищной и эмоциональной частью соревнований стал этап оказания доврачебной помощи пострадавшему.Технический директор - главный инженер Вл ТЭЦ-2, капитан команды Роман Влащенко отметил: «На соревнованиях были как индивидуальные, так и общекомандные этапы. Все они были непростыми. Если бы команда на каком-то из этапов сдала позиции, то и общекомандный результат был бы хуже. Поэтому наша победа – это заслуга сплоченного коллектива, который выступил на высочайшем уровне».В августе 2022 г. владимирские энергетики стали лучшими в соревнованиях профессионального мастерства оперативного персонала тепловых электростанций с парогазовыми установками среди филиалов «Т Плюс». Поэтому именно они представили компанию на всероссийских соревнованиях, где подтвердили свое мастерство и профессионализм.