Ими уже воспользовались 250 человек.

Власти Владимирской области рассказали о мерах поддержки семей мобилизованных бойцов. В регионе работают 20 центров помощи, в которые уже обратились 230 человек.Итак, семьи призванных резервистов могут рассчитывать на:освобождение от платы в детсадах,бесплатное питание и допобразование в школах,внеочередное зачисление детей в сады и продлёнки,внеочередное получение плановой медпомощи.Введёнными мерами уже воспользовались более 250 жителей региона.«Родственникам также помогают справиться со стрессом. В этом активно содействуют женские организации и волонтёры. К Новому году каждого ребёнка из семей мобилизованных будет ждать подарок», - подчеркнули в пресс-службе Белого дома.