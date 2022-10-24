Во Владимире 24 октября на пешеходном переходе дважды сбили 18-летнего парня, пытавшегося перейти дорогу. С тяжелыми травмами его госпитализировали, сообщили в УГИБДД по Владимирской области.

Во Владимире 24 октября на пешеходном переходе дважды сбили 18-летнего парня, пытавшегося перейти дорогу. С тяжелыми травмами его госпитализировали, сообщили в УГИБДД по Владимирской области. Авария произошла около 10:30 напротив дома №2 по улице Проспект Строителей. «Водитель Mercedes Benz 1976 года рождения допустил наезд на пешехода, молодого человека 2004 года рождения, который передвигался по нерегулируемому