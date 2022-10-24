Водители «Мицубиси» и «Тойоты» не поделили дорогу.

Во Владимире на улице Чайковского из-за ДТП затруднено движение машин. Авария произошла около 10 утра.Водители «Мицубиси» и «Тойоты» не поделили дорогу. После столкновения иномарки перегородили часть дороги, образовалась пробка.Как рассказывают очевидцы, свободной для проезда остаётся одна полоса. Автобусы, двигающиеся со стороны проспекта Ленина, сворачивают на Балакирева.На месте работают госавтоинспекторы и минимум две кареты скорой помощи.Информация о пострадавших уточняется.