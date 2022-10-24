Водители «Мицубиси» и «Тойоты» не поделили дорогу.
Во Владимире на улице Чайковского из-за ДТП затруднено движение машин. Авария произошла около 10 утра.
Водители «Мицубиси» и «Тойоты» не поделили дорогу. После столкновения иномарки перегородили часть дороги, образовалась пробка.
Как рассказывают очевидцы, свободной для проезда остаётся одна полоса. Автобусы, двигающиеся со стороны проспекта Ленина, сворачивают на Балакирева.
На месте работают госавтоинспекторы и минимум две кареты скорой помощи.
Информация о пострадавших уточняется.