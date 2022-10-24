Во Владимирской области пройдет ярмарка вакансий оборонных предприятий при поддержке департамента труда и региональной занятости. Требуется более 600 сотрудников. Об этом сообщил

Во Владимирской области пройдет ярмарка вакансий оборонных предприятий при поддержке департамента труда и региональной занятости. Требуется более 600 сотрудников. Об этом сообщил пресс-центр администрации региона. Ознакомиться с вакансиями можно будет в 10:00 25 октября во Владимире (ул. Белоконской, 6 А, центр «Работа России»), Коврове (пр-т Ленина, 42 А, центр занятости населения), Муроме (ул. Московская, 91,