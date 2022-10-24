Брешь в зеленом поясе Владимира. Жителей микрорайона Коммунар областного центра встревожила...

Брешь в "зеленом поясе" Владимира. Жителей микрорайона Коммунар областного центра встревожила вырубка сосен. Здоровые деревья пошли под топор. Почему? И каково назначение этой территории согласно генплану, разбиралась Ангелина Свищ.Вместо почти вековых деревьев- пеньки.Некогда сосновая зона была любимым местом прогулок жителей микрорайона Коммунар. Теперь же наполовину вырублена и обнесена металлическим забором. К стальному "пейзажу" добавились звуки бензопилы и стройки.Люди зафиксировали и сам момент вырубки. Деревья, которые пошли под топор, увозили лесовозы. По оценке самих жителей, вырублено около сотни сосен.Местные жители недовольны вырубкой "зеленой зоны". Кроме того, забор перекрыл и удобную пешеходную дорожку, которая связывает 2 улицы: Зеленую и Песочную. Теперь, чтобы добраться до автобусной остановки- гостиница "Клязьма" людям приходится идти либо по проезжей части, либо- по тропинке.– Мы тут гуляем ходим, теперь приходится обходить.– Вырубают деревья, надо наверное, хоть как-то, немножечко думать о том, что всю жизнь был загородный парк, теперь у нас будет отель и дом на доме.Строительство ведется рядом с гостиницей. Еще в 2014-ом эта территория относилась к зоне "зеленых насаждений общего пользования". Однако, позже назначение участка в генплане изменилось и территория стала свободна для застройки. В 2020-ом перепроданная земля обрела четырех новых собственников. Законность работ решили выяснить местные активисты и общественники. И направили обращение в администрацию Владимира, в управление по охране окружающей среды. Ситуацию пояснил главный эколог областного центра Сергей Сухопаров.– Выдержка из документа: На основе параграфа 3 статьи 261 Гражданского Кодекса Российской Федерации, собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка,если иное не предусмотрено законами и не нарушает прав других лиц.По всем документам вырубка полностью законна, и разрешения комиссии по охране зеленых насаждений не требуется. Но люди в обращении в нашу редакцию выразили обеспокоенность. Не станет ли это прецендентом? В том числе перевод земли- в другую категорию? Зеленый пояс сосен всегда был гордостью Загородного парка. И важно сохранять природный ландшафт- "зеленые легкие" Владимира. В письме общественникам главный городской эколог Сергей Сухопаров заявил: цитата: информацией о планируемой застройке вдоль Судогодского шоссе управление по охране окружающей среды не обладает.Ангелина Свищ, Андрей Синягин."Вести-Владимир"