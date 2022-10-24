Ему грозит шесть лет колонии.

Во Владимире водитель предприятия украл почти 12 тонн комбикорма. Ему грозит до шести лет колонии.Рабочий птицефабрики перевозил 15,5 тонн продукции для куриц, которых разводит организация. Он должен был перевезти комбикорм на производственную площадку, расположенную в посёлке Мелехово. По пути сотрудник выгрузил в селе Красное более 11,7 тонн, получив 168 тысяч рублей от знакомого.Надежды на то, чт начальство не заметит пропажу не оправдались. Предприятие оценило ущерб в 258 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело.Фигурант признал свою вину, ущерб возместил. Решать его дальнейшую судьбу будет Суздальский районный суд.