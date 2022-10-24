Ленинским районным судом г. Владимира местная жительница признана виновной в нарушении лицом,...
Ленинским районным судом г. Владимира местная жительница признана виновной в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Установлено, что осужденная, управляя технически исправным автомобилем «КИА РИО», двигалась по проезжей части проспекта Строителей г.Владимира со стороны ул.Чайковского в сторону ул.Горького. В нарушение правил дорожного движения, при включении красного сигнала светофора она не остановилась, а продолжила движение, в результате чего совершила наезд на женщину-пешехода, переходившую проезжую часть. В результате полученных травм пострадавшая скончалась.
Женщина вину признала полностью, в содеянном раскаялась, частично возместила каждому из потерпевших причиненный преступлением ущерб, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободны на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии – поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.
Удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму более полутора миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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