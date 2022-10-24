Ленинским районным судом г. Владимира местная жительница признана виновной в нарушении лицом,...

Ленинским районным судом г. Владимира местная жительница признана виновной в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.Установлено, что осужденная, управляя технически исправным автомобилем «КИА РИО», двигалась по проезжей части проспекта Строителей г.Владимира со стороны ул.Чайковского в сторону ул.Горького. В нарушение правил дорожного движения, при включении красного сигнала светофора она не остановилась, а продолжила движение, в результате чего совершила наезд на женщину-пешехода, переходившую проезжую часть. В результате полученных травм пострадавшая скончалась.Женщина вину признала полностью, в содеянном раскаялась, частично возместила каждому из потерпевших причиненный преступлением ущерб, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободны на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии – поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.Удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму более полутора миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com