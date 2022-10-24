А в областном центре сотрудники полиции задержали мошенника, который обманул продавца почти на 10...

А в областном центре сотрудники полиции задержали мошенника, который обманул продавца почти на 10 тысяч рублей. Мужчина взял товар, получил сдачу и ушел.Лишь спустя время девушка-продавец заметила, что купюру, которой тот собирался оплатить, она так и не получила. Со слов девушки, гражданин показал деньги, отвлек продавца разговорами и манипуляциями с мелочью. Изучение видео с камер наблюдения позволило полицейским установить приметы подозреваемого и его автомобиль. Задержанный - 24-летний житель Алтайского края. В преступлении он сознался и возместил ущерб.Ирина Гавриченко, начальник пресс-службы УМВД России по Владимирской области:– Установлено, что задержанный в настоящий момент уже является обвиняемым по уголовному делу за совершение аналогичного преступления в другом регионе. Проводится проверка на причастность фигуранта к другим эпизодам противоправной деятельности. Сотрудники магазина поблагодарили полицейских за оперативно раскрытое преступление.