Капитальный ремонт в Уршельской больнице Гусь-Хрустального района-на контроле прокуратуры. В...

Капитальный ремонт в Уршельской больнице Гусь-Хрустального района-на контроле прокуратуры. В медучреждении идет замена системы отопления. Работы планируют завершить до второго ноября.Дарья Макарова, помощник Гусь-Хрустального межрайонного прокурора:– Подрядной организации внесено предостережение о недопустимости нарушений сроков исполнения работ, предусмотренных контрактом. Таким образом, в настоящее время работы ведутся в плановом режиме.Реконструкция находится на завершающей стадии. В настоящий момент рабочие прокладывают трубы отопления. Все пациенты круглосуточного стационара на время работ переведены в другие медицинские учреждения. Поликлиника осуществляет прием больных в плановом режиме. Для отопления здесь используют электрические радиаторы. Ситуацию лично проверил и глава департамента здравоохранения Артем Осипов.Артем Осипов, директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области:– Продолжается амбулаторный прием, продолжается работа процедурного кабинета. Здесь стационар на текущий момент свою работу временно закрыл. Пациенты были переведены в соседние медицинские организации. В частности- в Гусевскую Гусь-Хрустальную больницу.